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Блинкен прибыл с визитом в Турцию

Блинкен прибыл с визитом в Турцию Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для проведения встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
В регионе
6 ноября 2023 г. 04:21
Блинкен прибыл с визитом в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для проведения встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Ожидается, что на официальных переговорах Фидана и Блинкена 6 ноября будет обсуждаться ситуация в секторе Газа, региональные вопросы и двусторонние отношения.

Напомним, что ранее о намеченной встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран сообщили в МИД Турции. Газета Yeni Akit со ссылкой на источники утверждала, что Хакан Фидан на встрече с Энтони Блинкеном представит четыре предложения Анкары по палестино-израильскому урегулированию.

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Версия на азербайджанском языке Entoni Blinken Ankarada səfərdədir

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