Блинкен прибыл с визитом в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для проведения встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для проведения встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Ожидается, что на официальных переговорах Фидана и Блинкена 6 ноября будет обсуждаться ситуация в секторе Газа, региональные вопросы и двусторонние отношения.

Напомним, что ранее о намеченной встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран сообщили в МИД Турции. Газета Yeni Akit со ссылкой на источники утверждала, что Хакан Фидан на встрече с Энтони Блинкеном представит четыре предложения Анкары по палестино-израильскому урегулированию.