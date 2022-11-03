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Блинкен поблагодарил Турцию за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора

Блинкен поблагодарил Турцию за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора.
В регионе
3 ноября 2022 г. 01:29
Блинкен поблагодарил Турцию за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Во время телефонного разговора министры обсудили последние события в Украине, особенно проблему зернового коридора. Чавушоглу проинформировал Блинкена об инициативах, предпринятых Турцией для продолжения бесперебойной работы зернового соглашения.

Госсекретарь США выразил благодарность за возобновление работы коридора в результате инициатив Турции.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Türkiyəyə Taxıl Təşəbbüsünün bərpasını təmin etmək səylərinə görə təşəkkür edib

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