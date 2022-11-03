Блинкен поблагодарил Турцию за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Во время телефонного разговора министры обсудили последние события в Украине, особенно проблему зернового коридора. Чавушоглу проинформировал Блинкена об инициативах, предпринятых Турцией для продолжения бесперебойной работы зернового соглашения.

Госсекретарь США выразил благодарность за возобновление работы коридора в результате инициатив Турции.