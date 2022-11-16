Блинкен обсудил с польским и украинским коллегами инцидент на востоке Польше

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с польским министром иностранных дел Збигневом Рау и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой инцидент на востоке Польши, а также дальнейшую координацию относительно его расследования и дальнейших шагов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с польским министром иностранных дел Збигневом Рау и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой инцидент на востоке Польши, а также дальнейшую координацию относительно его расследования и дальнейших шагов.

Как передает Report, об этом глава американской дипломатии сообщил в своем Twitter.

"Сегодня утром я, находясь на Бали, поговорил с министром иностранных дел Польши Рау и министром иностранных дел Украины Кулебой относительно взрыва на востоке Польши. Мы договорились оставаться в тесной координации в предстоящие дни по мере того, как будет продвигаться расследование, и будем определять подходящие дальнейшие шаги", - отметил он.

Напомним, что 15 ноября РФ провела массированный ракетный обстрел Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры, после чего на территории села в 8 км от польско-украинской границы упал снаряд российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши.