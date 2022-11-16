О нас

Блинкен обсудил с польским и украинским коллегами инцидент на востоке Польше

Блинкен обсудил с польским и украинским коллегами инцидент на востоке Польше Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с польским министром иностранных дел Збигневом Рау и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой инцидент на востоке Польши, а также дальнейшую координацию относительно его расследования и дальнейших шагов.
В регионе
16 ноября 2022 г. 05:45
Блинкен обсудил с польским и украинским коллегами инцидент на востоке Польше

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с польским министром иностранных дел Збигневом Рау и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой инцидент на востоке Польши, а также дальнейшую координацию относительно его расследования и дальнейших шагов.

Как передает Report, об этом глава американской дипломатии сообщил в своем Twitter.

"Сегодня утром я, находясь на Бали, поговорил с министром иностранных дел Польши Рау и министром иностранных дел Украины Кулебой относительно взрыва на востоке Польши. Мы договорились оставаться в тесной координации в предстоящие дни по мере того, как будет продвигаться расследование, и будем определять подходящие дальнейшие шаги", - отметил он.

Напомним, что 15 ноября РФ провела массированный ракетный обстрел Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры, после чего на территории села в 8 км от польско-украинской границы упал снаряд российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польши.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kuleba Blinkenlə Rusiyanın “raket terroru”nu müzakirə edib

Самое важное

Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
Президент: У Азербайджана имеется платформа тесного сотрудничества с НАТО
15 ноября 2022 г. 16:50
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
Дипломатический протест Мехрибан Алиевой - в проигрыше ЮНЕСКО
15 ноября 2022 г. 15:12
В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
ФотоВ Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
15 ноября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
15 ноября 2022 г. 13:59
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
ФотоАзербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
15 ноября 2022 г. 13:51
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
15 ноября 2022 г. 13:51
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 ноября 2022 г. 22:52
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi