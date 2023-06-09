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Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию на Каховской ГЭС

Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию на Каховской ГЭС Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС, военную помощь и ожидания от предстоящего саммит НАТО в Вильнюсе.
В регионе
9 июня 2023 г. 01:14
Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию на Каховской ГЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили последствия подрыва Каховской ГЭС, военную помощь и ожидания от предстоящего саммит НАТО в Вильнюсе.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter украинский дипломат.

“Я поговорил с Энтони Блинкеном. США помогают нам в преодолении созданной Россией катастрофы на Каховской ГЭС. Мы также уделили особое внимание военной помощи. США продолжат усилия по поставке большего количества оружия и боеприпасов. Также обсудили ожидаемые итоги саммита НАТО в Вильнюсе”, - написал Д.Кулеба.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Kuleba ilə Kaxovka SES-dəki durumu müzakirə edib

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