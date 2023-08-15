Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране

Администрация Соединенных Штатов не стала подтверждать информацию СМИ о значительном снижении темпов создания запасов высокообогащенного урана, между двумя странами отсутствуют договоренности по ядерной проблематике.

Администрация Соединенных Штатов не стала подтверждать информацию СМИ о значительном снижении темпов создания запасов высокообогащенного урана, между двумя странами отсутствуют договоренности по ядерной проблематике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите, - отметил Блинкен, комментируя в Госдепартаменте по просьбе журналистов данные газеты The Wall Street Journal о том, что Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана. - Могу лишь сказать, что мы будем приветствовать любые шаги, которые предпримет Иран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет".

"Между нами нет никаких договоренностей по вопросам в ядерной сфере", - добавил глава американской дипломатии. Как отмечает издание, Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью.