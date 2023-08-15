О нас

Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране

Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране Администрация Соединенных Штатов не стала подтверждать информацию СМИ о значительном снижении темпов создания запасов высокообогащенного урана, между двумя странами отсутствуют договоренности по ядерной проблематике.
В регионе
15 августа 2023 г. 20:45
Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране

Администрация Соединенных Штатов не стала подтверждать информацию СМИ о значительном снижении темпов создания запасов высокообогащенного урана, между двумя странами отсутствуют договоренности по ядерной проблематике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите, - отметил Блинкен, комментируя в Госдепартаменте по просьбе журналистов данные газеты The Wall Street Journal о том, что Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана. - Могу лишь сказать, что мы будем приветствовать любые шаги, которые предпримет Иран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет".

"Между нами нет никаких договоренностей по вопросам в ядерной сфере", - добавил глава американской дипломатии. Как отмечает издание, Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Армении лидера партии и его семью допросят по делу о незаконно нажитом имуществе
В Армении лидера партии и его семью допросят по делу о незаконно нажитом имуществе
15 августа 2023 г. 17:43
В Прикамье из-за утечки аммиака на мясокомбинате пострадали три человека
В Прикамье из-за утечки аммиака на мясокомбинате пострадали три человека
15 августа 2023 г. 17:23
Прокуратура Армении возбудила дело по инциденту с избиением адвокатов
Прокуратура Армении возбудила дело по инциденту с избиением адвокатов
15 августа 2023 г. 17:04
Секретарь СНБО Украины: Ни о какой автономии Донецка и Луганска речи быть не может
Секретарь СНБО Украины: Ни о какой автономии Донецка и Луганска речи быть не может
15 августа 2023 г. 16:51
Военком в Армении арестован за получение взятки в 23 тыс. долларов
Военком в Армении арестован за получение взятки в 23 тыс. долларов
15 августа 2023 г. 15:58
Минобороны Казахстана: На авиабазе в Талдыкоргане погиб военный
Минобороны Казахстана: На авиабазе в Талдыкоргане погиб военный
15 августа 2023 г. 15:24
Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада
Движение в центре Тбилиси временно ограничат из-за камнепада
15 августа 2023 г. 15:08
Мэр Стамбула сообщил о готовности баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году
Мэр Стамбула сообщил о готовности баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году
15 августа 2023 г. 14:17
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента за валютные махинации
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента за валютные махинации
15 августа 2023 г. 13:54
Учебный самолет Л-39 разбился в России, погиб командир авиационной базы
Учебный самолет Л-39 разбился в России, погиб командир авиационной базы
15 августа 2023 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi