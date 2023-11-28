Блинкен и Пашинян обсудили перспективы мирного соглашения между Ереваном и Баку

Возможности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в телефонном разговоре.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил возможности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Блинкен и Пашинян обсудили поддержку Соединенными Штатами усилий по достижению прочного и мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Блинкен подтвердил постоянную поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Ереваном.