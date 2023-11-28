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Блинкен и Пашинян обсудили перспективы мирного соглашения между Ереваном и Баку

Блинкен и Пашинян обсудили перспективы мирного соглашения между Ереваном и Баку Возможности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в телефонном разговоре.
В регионе
28 ноября 2023 г. 10:16
Блинкен и Пашинян обсудили перспективы мирного соглашения между Ереваном и Баку

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил возможности заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Блинкен и Пашинян обсудили поддержку Соединенными Штатами усилий по достижению прочного и мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Блинкен подтвердил постоянную поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего сотрудничества с Ереваном.

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Версия на азербайджанском языке Blinkenlə Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edib
Версия на английском языке Blinken, Pashinyan discuss prospects for peace agreement between Yerevan and Baku

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