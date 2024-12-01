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Блинкен и Хакан Фидан обсудили широкий спектр вопросов, включая Сирию и Южный Кавказ

Блинкен и Хакан Фидан обсудили широкий спектр вопросов, включая Сирию и Южный Кавказ Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
В регионе
1 декабря 2024 г. 19:25
Блинкен и Хакан Фидан обсудили широкий спектр вопросов, включая Сирию и Южный Кавказ

Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Report, об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Сирии, Газе, Украине и Южном Кавказе.

Фидан заявил, что Турция против любого развития событий, которое может усилить нестабильность в регионе, и в этом контексте выступает за снижение напряженности. Министр подчеркнул, что для установления мира и спокойствия в Сирии необходимо завершить политический процесс между режимом и оппозицией.

Он также отметил, что Турция никогда не допустит террористической деятельности против себя и гражданского населения Сирии.

В ходе беседы также обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Южным Кавказом и сектором Газа. Министр Фидан заявил, что Израиль должен выполнить свои обещания по обеспечению постоянного прекращения огня в Ливане. Он отметил, что необходимо скорейшее установление перемирия в Газе и доставка гуманитарной помощи в регион.

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Версия на азербайджанском языке Blinken və Hakan Fidan Cənubi Qafqazı müzakirə ediblər

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