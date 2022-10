Соглашение, достигнутое путем переговоров между Азербайджаном и Арменией, является единственным путем к прочному миру.

Как сообщает Report, об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен после телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«В беседе с премьер-министром Армении Пашиняном приветствовал прогресс на официальных мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», - написал Блинкен.

Spoke with Armenian Prime Minister Pashinyan to welcome progress on formal peace talks between Azerbaijan and Armenia. A negotiated agreement is the only way to a lasting peace.