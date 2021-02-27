О нас
Report Georgia
Аудио новости

Блинкен: Действия против США не останутся без ответа

Блинкен: Действия против США не останутся без ответа Соединенные Штаты ударом по объектам проиранских групп в Сирии сигнализируют Ирану и другим странам, что действия против американских интересов не останутся безнаказанными.
В регионе
27 февраля 2021 г. 04:27
Блинкен: Действия против США не останутся без ответа

Соединенные Штаты ударом по объектам проиранских групп в Сирии сигнализируют Ирану и другим странам, что действия против американских интересов не останутся безнаказанными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается удара в Сирии, то в последние 10 дней или около того несколько раз совершались нападения на наших людей, наши позиции и интересы, в результате чего погибли люди, есть раненые. Так что нам пришлось с одной стороны ответить на эти нападения, но одновременно с этим отреагировать на существующую угрозу, которая была очень ясна", - сказал он.

"Мы очень четко дали понять, в том числе Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, наших партнеров, наших интересов. И я думаю и рассчитываю, что этот сигнал был четко воспринят", - подчеркнул Блинкен.

По его утверждению, в результате американского удара ополченцы лишись "некоторых возможностей осуществлять новые атаки".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəhbərliyi İranı hədələdi: "Ehtiyatlı olun"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент Армении посетил Генштаб
Президент Армении посетил Генштаб
26 февраля 2021 г. 18:31
Конференция глав МИД Сердце Азии - Стамбульский процесс пройдет 29-30 марта
Конференция глав МИД "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет 29-30 марта
26 февраля 2021 г. 17:57
Мигранты из стран СНГ стали реже совершать преступления в России
Мигранты из стран СНГ стали реже совершать преступления в России
26 февраля 2021 г. 16:26
Посол Азербайджана в Грузии встретился с ходжалинцами 
ФотоПосол Азербайджана в Грузии встретился с ходжалинцами 
26 февраля 2021 г. 15:37
Правящая фракция сорвала заседание совета парламента Армении во второй раз
Правящая фракция сорвала заседание совета парламента Армении во второй раз
26 февраля 2021 г. 14:22
Оппозиция встретится с Пашиняном только для обсуждения вопроса о отставке
Оппозиция встретится с Пашиняном только для обсуждения вопроса о отставке
26 февраля 2021 г. 14:05
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 270 тыс. человек
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 270 тыс. человек
26 февраля 2021 г. 11:31
В Грузии издан специальный журнал Справедливость для Ходжалы
В Грузии издан специальный журнал "Справедливость для Ходжалы"
26 февраля 2021 г. 11:25
Сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре Еревана
Сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре Еревана
26 февраля 2021 г. 09:53
У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров
У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров
26 февраля 2021 г. 05:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi