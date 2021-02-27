Блинкен: Действия против США не останутся без ответа

Соединенные Штаты ударом по объектам проиранских групп в Сирии сигнализируют Ирану и другим странам, что действия против американских интересов не останутся безнаказанными.

Соединенные Штаты ударом по объектам проиранских групп в Сирии сигнализируют Ирану и другим странам, что действия против американских интересов не останутся безнаказанными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается удара в Сирии, то в последние 10 дней или около того несколько раз совершались нападения на наших людей, наши позиции и интересы, в результате чего погибли люди, есть раненые. Так что нам пришлось с одной стороны ответить на эти нападения, но одновременно с этим отреагировать на существующую угрозу, которая была очень ясна", - сказал он.

"Мы очень четко дали понять, в том числе Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, наших партнеров, наших интересов. И я думаю и рассчитываю, что этот сигнал был четко воспринят", - подчеркнул Блинкен.

По его утверждению, в результате американского удара ополченцы лишись "некоторых возможностей осуществлять новые атаки".