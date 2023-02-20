Блинкен: Администрация Байдена поддерживает Турцию в вопросе закупок F-16

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает Турцию в вопросе закупок истребителей F-16.

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает Турцию в вопросе закупок истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре.

В свою очередь, Чавушоглу отметил, что власти США активно поддерживают позицию турецкой стороны по вопросу закупок и модернизации парка F-16 ВВС Турции.

"Ожидаем также скорейшей отмены всех санкций в отношении Турции", - подчеркнул он.

Касаясь вопроса содействия США по устранении последствий землетрясения в Турции, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы оказать всяческую помощь в этой области.

Блинкен сказал, что он побывал в зонах бедствия и ознакомился в работой спасательных бригад из США.