Благотворительный фонд имени Эмиля Чечко откроет представительство в Азербайджане

Международный благотворительный фонд имени польского солдата Эмиля Чечко, зарегистрированный в 2022 году Министерством юстиции Белоруссии, до конца года откроет представительство в Азербайджане.

Международный благотворительный фонд имени польского солдата Эмиля Чечко, зарегистрированный в 2022 году Министерством юстиции Беларуси, до конца года откроет представительство в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Планируем открыть представительство фонда в Российской Федерации, сейчас он открывается у нас в Азербайджане - последние шаги проходим. Мы открыты для взаимодействия, очень большой фронт для работ, много проектов. Сейчас к нашим проектам турецкая сторона проявила интерес, первую часть переговоров провели. Ливия тоже интересуется", - сказал собеседник агентства.