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Благотворительная организация Шона Пенна передала Львовской области партию гумпомощи

Благотворительная организация Шона Пенна передала Львовской области партию гумпомощи Благотворительная организация актера Шона Пенна CORE поставил во Львовскую область уже третью партию гуманитарной помощи.
В регионе
7 мая 2022 г. 12:12
Благотворительная организация Шона Пенна передала Львовской области партию гумпомощи

Благотворительная организация актера Шона Пенна CORE поставил во Львовскую область уже третью партию гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Благодаря финансовой помощи CORE и поддержке общественной инициативы "Поможем вместе" удалось закупить продукты длительного хранения (консервы, паштеты, печенье, сладости), одноразовую посуду, воду, чай и кофе, а также медикаменты", - написал Козицкий в Telegram-канале.

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