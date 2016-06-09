Бизнесмен Араз Агаларов получил от России компенсацию в 1 млрд. рублей

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Российские власти выплатили Crocus Group 1,1 млрд. рублей компенсации за убытки компании при строительстве объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке. Как сообщает Report со ссылкой на РБК, информацию об этом подтвердил сам глава компании Араз Агаларов.

По словам Агаларова, несколько месяцев назад он обратился с исполнительным листом по решению суда в Минфин и получил деньги.

Отметим, что компания просила 1,9 млрд. рублей.

Весной 2009 года Crocus Group была выбрана генеральным подрядчиком строительства Дальневосточного университета на острове Русский к саммиту во Владивостоке. Сумма контракта на строительство составила 42 млрд. рублей.

По словам Агаларова, на строительство дороги и благоустройство территории он дополнительно потратил 3,6 млрд. рублей. собственных средств.