Бывший замкомандующего войск полиции Армении задержан по подозрению в убийстве в марте 2008 года

Бывший заместитель командующего войсками полиции Армении Гегам Петросян задержан по подозрению в убийстве, совершенном в ходе акций протеста оппозиции 1-2 марте 2008 года. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Специальной следственной службе Армении.

"В рамках уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года, расследуемого в Специальной следственной службе, 4-го июня по подозрению в совершении преступления оговоренного частью 1-й статьи 104-й (Убийство) УК Армении - преднамеренном лишении жизни Закара Ованнисяна с применением огнестрельного оружия, задержан Гегам Петросян, по положению на 1 марта 2008 года занимавший должность заместителя командующего войсками полиции, начальника штаба», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Следствие продолжается.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

Конституционный суд тогда признал выборы 2008 года легитимными.