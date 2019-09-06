 Наверх

Бывший премьер-министр Грузии будет освобожден

Бывший премьер-министр Грузии будет освобожден

Находящийся в заключении бывший премьер-министр и министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили будет освобожден.

Как сообщает грузинское бюро Report, его освободят 20 февраля 2020 года. 

В.Мерабишвили арестовали в мае 2013 года по нескольким уголовным делам, в том числе за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями. 

Его приговорили к 6 годам 9 месяцам тюремного заключения. 

Отметим, что в 2004-2012 годах В.Мерабишвили занимал пост министра внутренних дел, а с июля по октябрь 2012 года был премьер-министром страны.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!