Бывший лидер российских националистов получил убежище в Армении

Организатор "русских маршей" в Калуге и бывший руководитель калужского отделения ныне запрещенного в России "Этнополитического объединения "Русские" Виталий Шишкин, сообщил, что получил статус беженца в Армении, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Я благодарен Армении за предоставление статуса беженца как политику, который преследуется в России по политическим мотивам", - написал В.Шишкин на своей странице в Facebook.

В государственной миграционной службе Армении сказали, что личных данных граждан предоставить не могут и такие случаи не комментируют, но посоветовали ориентироваться на заявление В.Шишкина в соцсети.

Отметим, что В.Шишкин покинул Россию в январе 2019 года. До того он отсидел почти четыре года в колонии за экстремизм по приговору калужского суда. Поводом для преследования стал его призыв провести 18 мая 2014 года "День гнева" на Манежной площади.

Мосгорсуд признал движение "Русские" экстремистским в октябре 2015 года, Верховный суд России подтвердил это решение в мае 2016 года. Лидер объединения Дмитрий Демушкин 28 октября 2015 года объявил о его самороспуске.