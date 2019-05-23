​Бывшие члены "Грузинской мечты" создают новую партию

Депутаты, подавшие в отставку из правящей партии "Грузинская мечта", создают новую партию.

Как сообщает грузинское бюро Report, учредителями политической организации станут Эка Беселиа, Гедеван Попхадзе и Звиад Квачантирадзе.

Учредительный съезд партии запланирован на июнь этого года.

Отметим, что в феврале этого года несколько депутатов правящей партии подали в отставку из парламентского большинства. Причиной этого стало их несогласие с правилами избрания судей в Верховный суд. Эка Беселиа была одним из близких соратников председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и председателем парламентского комитета по правовым вопросам.