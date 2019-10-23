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Бывшему заместителю главы аппарата парламента Армении предъявлено обвинение

​Бывшему заместителю главы аппарата парламента Армении предъявлено обв

Бывшему заместителю руководителя аппарата парламента Армении Арсену Бабаяну предъявлено обвинение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, А.Бабаян обвиняется за то, что будучи и.о. заместителя руководителя администрации Национального Собрания в 2018 году оказал помощь группе должностных лиц в присвоении ими полномочий Конституционного суда Армении, а также совершил действия мошеннического характера.

Бывший спикер парламента Армении Ара Баблоян был привлечен по тому же уголовному делу по подозрению в присвоении власти.

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