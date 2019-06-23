Битва за Стамбул: Сегодня состоятся повторные выборы мэра

Сегодня в Турции состоятся повторные выборы мэра Стамбула. Как сообщает Report, cоревноваться будут кандидат от Блока Джумхур (Партия справедливости и развития, и Партия националистического движения) Бинали Йылдырым, кандидат от блока Нация (Хорошая партия и Народно-республиканская партия) Экрем Имамоглу, Недждет Гёкчинар от Партии благоденствия и Мустафа Илькер Юджель от партии "Родина".

В 39 префектурах Стамбула будут голосовать 10 560 963 избирателя. На выборах будут действовать те же избирательные бюллетени, что были на выборах 31 марта. Так как эти выборы являются повторными, то в них не смогут принять участие призывники, достигшие 18 лет и служащие в армии.

Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений результатов это не принесло.

Кандидат от оппозиции 17 апреля вступил в должность мэра, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов были неподписанными. Многие жители Стамбула отложили свои отпуска, чтобы принять участие в голосовании, которому они придают большое значение.