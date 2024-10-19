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Биометрические паспорта появятся в Армении к середине 2026 года

Биометрические паспорта появятся в Армении к середине 2026 года Биометрические паспорта и идентификационные карты появятся в Армении к середине 2026 года.
В регионе
19 октября 2024 г. 09:56
Биометрические паспорта появятся в Армении к середине 2026 года

Биометрические паспорта и идентификационные карты появятся в Армении к середине 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сказала заместитель начальника Службы миграции и гражданства МВД Нелли Давтян.

По ее словам, подготовка к введению новых документов началась около полутора лет назад. В этот период были проведены исследования рынка и переговоры с местными и международными компаниями. В итоге были отобраны три крупных международных организации для дальнейшего сотрудничества.

10 октября стартовал тендер, включающий техническую и финансовую части. Заявки принимаются до 8 января, после чего специальная комиссия проведет оценку предложений.

Кроме биометрических паспортов, гражданам Армении также будут выдаваться оснащенные электронным чипом биометрические идентификационные карты.

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Версия на английском языке Armenia to introduce biometric passports and ID cards by mid-2026

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