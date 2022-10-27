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Бинали Йылдырым выписан из клиники домой

Бинали Йылдырым выписан из клиники домой Заместитель председателя партии "Справедливости и развития" Турции Бинали Йылдырым, попавший в ДТП во время визита в Азербайджан, выписан из клиники домой.
В регионе
27 октября 2022 г. 13:18
Бинали Йылдырым выписан из клиники домой

Заместитель председателя партии "Справедливости и развития" Турции Бинали Йылдырым, попавший в ДТП во время визита в Азербайджан, выписан из клиники домой.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил NTV.

Б.Йылдырым и Ш.Айрым попали в ДТП на обратном пути из Джебраила в Зангиланский международный аэропорт. Б.Йылдырым и Ш.Айрым в сопровождении медицинских бригад были доставлены вертолетом в клинику в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил клинику, где проходили лечение Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым.

Затем Бинали Йылдырым был доставлен в Стамбул на самолете скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBinəli Yıldırım evə buraxılıb - YENİLƏNİB

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