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    Абдулла Гюль встретится с премьер-министром, председателем парламента и президентом - ОБНОВЛЕНО

    Экс-президент встретится также с начальником Генштаба ВС Хулюси Акаром

    Первая новость была опубликована в 11:28

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретится с экс-президентом страны Абдуллой Гюлем.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоится в 14:00 по бакинскому времени.

    Экс-президент встретится также с председателем Великого национального совета Турции (ВНСТ) Исмаилом Кахраманом и с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции Хулюси Акаром.

    Наряду с этим, в 18:00 по бакинскому времени А.Гюль встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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