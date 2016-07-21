Абдулла Гюль встретится с премьер-министром, председателем парламента и президентом - ОБНОВЛЕНО

Первая новость была опубликована в 11:28

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретится с экс-президентом страны Абдуллой Гюлем.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоится в 14:00 по бакинскому времени.

Экс-президент встретится также с председателем Великого национального совета Турции (ВНСТ) Исмаилом Кахраманом и с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции Хулюси Акаром.

Наряду с этим, в 18:00 по бакинскому времени А.Гюль встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.