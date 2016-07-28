Бинали Йылдырым: Вооруженные силы Турции будут служить демократии и впредь

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Наша нация 15 июля одержала вторую победу в освободительной борьбе".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, миллионы людей присоединились к этой борьбе и продемонстрировали всему миру дух независимости: "Мы разгромим и уничтожим все террористические организации, которые будут посягать на наше государство, нацию и территориальную целостность. Эта нация будет твердо стоять на ногах до самого судного дня".

Премьер-министр добавил, что Вооруженные силы Турции будут служить демократии и впредь.