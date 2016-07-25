Бинали Йылдырым: В Турции создаются все условия для привлечения новых инвестиций

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Турции создаются все условия для привлечения инвестиций, жизнь в стране после попытки переворота пришла в норму,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал премьер-министр страны Бинали Йылдырым в интервью телеканалу Bloomberg.

"Жизнь в Турции нормализовалась, и вы можете продолжить инвестировать в Турцию в долгосрочной перспективе. Мы уберем все препятствия и создадим все условия", - заявил Б.Йылдырым, добавив, что власти будут поощрять дополнительное инвестирование.

По его словам, Турция не собирается останавливаться и продолжит реализовывать масштабные проекты.

"26 июля мы откроем третий мост через Босфор. В начале 2018 года мы откроем первый терминал самого большого аэропорта в Европе, а также евразийский тоннель под Босфором", - сказал Йылдырым.