Бинали Йылдырым: "В Африне обезврежено свыше 300 террористов"

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "В ходе проводимой нами антитеррористической операции "Оливковая ветвь" было обезврежено свыше 300 террористов PYD". Как сообщает Report со ссылкой на Ahber, об этом сказал премьер-министр Турции Бинали Йырдым. Он отметил, что антитеррористическая операция ведется по плану: "Мы воюем там против террористических группировок ИГ и ПКК. Как бы они себя ни именовали, YPG или PYD, мы знаем о них. Какой бы облик они бы ни принимали, мы знаем их на протяжении 40 лет". Премьер-министр Турции заявил, что обидно, когда один из союзников Турции по НАТО общается с террористами: "Мы не допустим формирования террористических группировок, вдоль наших границ с Ираном, Ираком, Сирией и Средиземноморьем, протяженностью 1350 км".