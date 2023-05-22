О нас

Бинали Йылдырым: Усиление связей с тюркскими государствами – важный вопрос и для Синага Огана, и нас

Бинали Йылдырым: Усиление связей с тюркскими государствами – важный вопрос и для Синага Огана, и нас "У нас совпадают "красные линии" с бывшим кандидатом в президенты от политического блока Ata Синаном Оганом".
В регионе
22 мая 2023 г. 13:35
Бинали Йылдырым: Усиление связей с тюркскими государствами – важный вопрос и для Синага Огана, и нас

"У нас совпадают "красные линии" с бывшим кандидатом в президенты от политического блока Ata Синаном Оганом".

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), председатель совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым сказал в интервью TRT Haber.

Он отметил, что приоритетные для политического блока Ata вопросы также значимы для AK Parti: "Это - борьба с терроризмом, неделимость Турции, солидарность государства и народа. Кроме того, и для них, и дня нас укрепление связей с тюркскими государствами является важным вопросом".

Отметим, что С.Оган сегодня объявит, кого из кандидатов будет поддерживать во втором туре президентских выборов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Binali Yildirim: Strengthening relations with Turkic states is for Sinan Ogan and AK Party
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: "Türk dövlətləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi Sinan Oğan və bizim üçün birinci dərəcəli məsələdir"

Самое важное

Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
19 мая 2023 г. 17:03
МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi