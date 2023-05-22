Бинали Йылдырым: Усиление связей с тюркскими государствами – важный вопрос и для Синага Огана, и нас

"У нас совпадают "красные линии" с бывшим кандидатом в президенты от политического блока Ata Синаном Оганом".
Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), председатель совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым сказал в интервью TRT Haber.
Он отметил, что приоритетные для политического блока Ata вопросы также значимы для AK Parti: "Это - борьба с терроризмом, неделимость Турции, солидарность государства и народа. Кроме того, и для них, и дня нас укрепление связей с тюркскими государствами является важным вопросом".
Отметим, что С.Оган сегодня объявит, кого из кандидатов будет поддерживать во втором туре президентских выборов.