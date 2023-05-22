Бинали Йылдырым: Усиление связей с тюркскими государствами – важный вопрос и для Синага Огана, и нас

Бинали Йылдырым: Усиление связей с тюркскими государствами – важный вопрос и для Синага Огана, и нас

"У нас совпадают "красные линии" с бывшим кандидатом в президенты от политического блока Ata Синаном Оганом".

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"У нас совпадают "красные линии" с бывшим кандидатом в президенты от политического блока Ata Синаном Оганом". Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti), председатель совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым сказал в интервью TRT Haber. Он отметил, что приоритетные для политического блока Ata вопросы также значимы для AK Parti: "Это - борьба с терроризмом, неделимость Турции, солидарность государства и народа. Кроме того, и для них, и дня нас укрепление связей с тюркскими государствами является важным вопросом". Отметим, что С.Оган сегодня объявит, кого из кандидатов будет поддерживать во втором туре президентских выборов. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Binali Yildirim: Strengthening relations with Turkic states is for Sinan Ogan and AK Party