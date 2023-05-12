Бинали Йылдырым: Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана

"Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана".

"Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым.

Он раскритиковал кандидата от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу за его идею о запуске старого Шелкового пути, который свяжет Китай с Европой, посредством территории Турции в обход Азербайджана.

Б.Йылдырым отметил, что Средний коридор возрожден: "Южный коридор идет в Китай через Иран, так как наши границы с Арменией закрыты, мы договорились с Грузией о Среднем коридоре, построили ветку железнодорожной магистрали из Тбилиси в Баку, тем самым возродив Средний коридор".