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Бинали Йылдырым: Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана

Бинали Йылдырым: Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана "Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана".
В регионе
12 мая 2023 г. 03:44
Бинали Йылдырым: Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана

"Тюркский мир нельзя представить без Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым.

Он раскритиковал кандидата от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу за его идею о запуске старого Шелкового пути, который свяжет Китай с Европой, посредством территории Турции в обход Азербайджана.

Б.Йылдырым отметил, что Средний коридор возрожден: "Южный коридор идет в Китай через Иран, так как наши границы с Арменией закрыты, мы договорились с Грузией о Среднем коридоре, построили ветку железнодорожной магистрали из Тбилиси в Баку, тем самым возродив Средний коридор".

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Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: “Türk dünyasını Azərbaycansız düşünmək olmaz”

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