Бинали Йылдырым: Турция заинтересована в стабильности на Южном Кавказе

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Диалог Анкары с Москвой – это преимущество для стран региона, в том числе балканских государств.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым журналистам по итогам визита в Боснию и Герцеговину.

"Позитивные связи Анкары с Москвой лишь положительно влияют на регион", - заявил Б.Йылдырым.

По словам турецкого премьера, Турция и Россия – две соседние страны, и их отношения не могут оказывать негативного влияния на процессы в регионе, в том числе в Боснии и Герцеговине. Он подчеркнул, что диалог с Россией не ведет к напряженности между Анкарой с Вашингтоном.

"Отношения с Россией – это одно, а связи с США – совсем иное. Турция выступает за мир и стабильность на Балканах, Южном Кавказе, Центральной Азии и Ближнем Востоке. Гуманитарные драмы и потоки беженцев должны прекратиться", - сказал премьер.

При этом глава турецкого правительства вновь отметил наличие разногласий с Вашингтоном по вопросу Сирии.

"Разногласия между Анкарой и Вашингтоном по вопросу противодействия терроризму в Сирии – не секрет. Вашингтон сотрудничает в Сирии с группировками, которые Анкара считает террористическими. Турецкая сторона при каждой возможности напоминает об этом США", — добавил Б.Йылдырым.