Бинали Йылдырым: Турция не будет вступать в диалог с террористами

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Турция не будет вступать в диалог с террористами.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя террористические акты в городах Элязыг и Ван на востоке Турции.

"Нет никакого переговорного процесса. Мы не собираемся вступать в диалог с террористами", — заявил Йылдырым.

Напомним, в результате осуществленных на днях террористической РПК взрывов в турецком Элязыг погибли 5 военнослужащих, 217 человек пострадали, в Ване - 4 человека погибли, 100 получили ранения.

Отметим, ответственность за совершенные теракты взяла на себя РПК.