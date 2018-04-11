Бинали Йылдырым: США и Россия сцепились как уличные хулиганы

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "США и Россия сцепились как уличные хулиганы".

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом на 21-ом Евразийском экономическом форуме заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя напряженность между США и Россией.

Он отметил, что Россия и США угрожают друг другу посредством Twitter: "Сегодня для продолжения мира, безопасности, стабильности на Балканах на всех нас ложится большая ответственность. Потому что есть достаточно проблем на Ближнем Востоке. Мы обязательно должны предотвратить распространение этих проблем в другие регионы. Турция движется на Балканах с этим понятием. У Турции никогда не было империалистических целей. И впредь не будет. Куда бы Турция не пошла, она идет за добром, дружбой, миром".