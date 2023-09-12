Бинали Йылдырым: Открытие Зангезурского коридора принесет большую пользу Северному Кипру

Открытие Зангезурского коридора приведет к дальнейшему снижению стоимости перевозок по Среднему коридору и уменьшит зависимость маршрута от третьих стран.

Открытие Зангезурского коридора приведет к дальнейшему снижению стоимости перевозок по Среднему коридору и уменьшит зависимость маршрута от третьих стран.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Партии справедливости и развития, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым написал в социальной сети "X".

По его словам, есть возможность соединить дорогу, идущую по Среднему коридору, с Северным Кипром через порты Мерсин и Искендерун: "Это принесет большую пользу как Северному Кипру, так и тюркским государствам".