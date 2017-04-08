Бинали Йылдырым обсудил с вице-президентом США удары по Сирии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в телефонном разговоре с вице-президентом США Майклом Пенсом дал высокую оценку ракетному удару США по авиабазе в Сирии.

Как сообщает Report cо ссылкой на Anadolu, Йылдырым заявил Пенсу, что действия США стали отражением чувств и гласа совести всего международного сообщества на преступления против человечности, совершаемые Башаром Асадом.

Премьер Турции отметил, что Анкара ожидает от Вашингтона большего участия в сирийском вопросе, и готова оказать посильную помощь усилиям США в данном направлении. Йылдырым отметил, что учитывая вероятность нового потока беженцев в Турцию, необходимо уделять больше внимания теме создания зон безопасности в Сирии.