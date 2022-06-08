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Бинали Йылдырым обратился с призывом к Армении

Бинали Йылдырым обратился с призывом к Армении "В дальнейшем Армения не должна позволять иностранным силам вмешиваться в свои внутренние дела. Ей необходимо способствовать миру и стабильности своего народа, своего государства и региона".
В регионе
8 июня 2022 г. 16:47
Бинали Йылдырым обратился с призывом к Армении

"В дальнейшем Армения не должна позволять иностранным силам вмешиваться в свои внутренние дела. Ей необходимо способствовать миру и стабильности своего народа, своего государства и региона".

Как сообщает турецкое бюро Report, с таким призывом к Армении обратился бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, председатель Совета старейшин Организации турецких государств (ОАГ), выступая на 25-м Евразийском экономическом саммите в Стамбуле.

Он отметил, что в ответ на каждый шаг Армении в этом направлении будут предприняты позитивные шаги.

"Во время оккупации Карабаха, затянувшейся на 30 лет, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Армянский народ в этот период также столкнулся со многими трудностями из-за экономических проблем. Минская группа ОБСЕ, Организация Объединенных Наций на протяжении 30 лет делали только заявления и не смогли добиться никаких результатов. Наконец, по итогам 44-дневной войны Азербайджан сам разрешил эту проблему".

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Версия на английском языке Binali Yildirim calls on Armenia
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım Ermənistana çağırış edib

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