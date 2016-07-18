Бинали Йылдырым: Нельзя ставить знака равенства между участниками попытки переворота и любящими свою страну военными

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Те, кто совершил попытку госпереворота в Турции, не имеют ничего общего с офицерами, любящими свою страну, свой флаг".

Как сообщает Report, об этом на заседании правительства Турции заявил премьер-министр Бинали Йылдырым.

Он попросил население страны не ставить знака равенства между "этими преступниками, у которых руки в крови" с любящими свою страну военными.

Б.Йылдырым также поблагодарил работников органов юстиции, вынесшим приговоры участникам мятежа.

Премьер Турции поблагодарил и дружественные и союзнические страны за поддержку законной власти в стране.

Глава турецкого правительства отметил, что экономика Турции, несмотря на произошедшие в стране события, работает вопреки прогнозам ряда экспертов о том, что экономика страны рухнет после попытки переворота.