Бинали Йылдырым: Нельзя ставить знака равенства между участниками попытки переворота и любящими свою страну военными

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Те, кто совершил попытку госпереворота в Турции, не имеют ничего общего с офицерами, любящими свою страну, свой флаг".
Как сообщает Report, об этом на заседании правительства Турции заявил премьер-министр Бинали Йылдырым.
Он попросил население страны не ставить знака равенства между "этими преступниками, у которых руки в крови" с любящими свою страну военными.
Б.Йылдырым также поблагодарил работников органов юстиции, вынесшим приговоры участникам мятежа.
Премьер Турции поблагодарил и дружественные и союзнические страны за поддержку законной власти в стране.
Глава турецкого правительства отметил, что экономика Турции, несмотря на произошедшие в стране события, работает вопреки прогнозам ряда экспертов о том, что экономика страны рухнет после попытки переворота.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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