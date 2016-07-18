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    Бинали Йылдырым: Нельзя ставить знака равенства между участниками попытки переворота и любящими свою страну военными

    Премьер Турции поблагодарил и дружественные и союзнические страны за поддержку законной власти в стране

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Те, кто совершил попытку госпереворота в Турции, не имеют ничего общего с офицерами, любящими свою страну, свой флаг".

    Как сообщает Report, об этом на заседании правительства Турции заявил премьер-министр Бинали Йылдырым.

    Он попросил население страны не ставить знака равенства между "этими преступниками, у которых руки в крови" с любящими свою страну военными.

    Б.Йылдырым также поблагодарил работников органов юстиции, вынесшим приговоры участникам мятежа.

    Премьер Турции поблагодарил и дружественные и союзнические страны за поддержку законной власти в стране.

    Глава турецкого правительства отметил, что экономика Турции, несмотря на произошедшие в стране события, работает вопреки прогнозам ряда экспертов о том, что экономика страны рухнет после попытки переворота.

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