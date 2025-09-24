Бинали Йылдырым: Армяно-азербайджанские отношения могут стать новой страницей стабильности и сотрудничества
- 24 сентября, 2025
- 21:50
Армяно-азербайджанские отношения могут открыть новую страницу для стабильности и сотрудничества.
Как передает Report, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, выступая на мероприятии "На перепутье многосторонности: Вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Это достижение не только отвечает национальным интересам, но и открывает путь региональной интеграции и экономическому развитию", - отметил Б.Йылдырым.
Он также подчеркнул, что в следующем году НАТО проведет встречу в столице Турции Анкаре для обсуждения будущих планов: "Это показывает, что региональные игроки могут принимать у себя глобальные дискуссии. Такие проекты, как Средний коридор и Зангезурский коридор, объединяют людей вокруг культуры, экономики и транспортных связей. Эти проекты соединяют Азию с Европой посредством BTC, TANAP, TAP и других маршрутов".