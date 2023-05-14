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Бинали Йылдырым: активность избирателей высока, я прождал своей очереди полчаса

Бинали Йылдырым: активность избирателей высока, я прождал своей очереди полчаса Первый зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР), председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым высоко оценил избирательную активность на проходящих в стране президентских и парламентских выбора
В регионе
14 мая 2023 г. 15:41
Бинали Йылдырым: активность избирателей высока, я прождал своей очереди полчаса

Первый зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР), председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым высоко оценил избирательную активность на проходящих в стране президентских и парламентских выборах.

Как сообщает Report, после голосования Б.Йылдырым сказал журналистам, что прождал своей очереди полчаса.

"Граждане проявляют большой интерес к избирательному процессу. Я прождал полчаса, чтобы проголосовать. Уверен, что результат будет успешным для нашей страны и народа", - отметил он.

Первый зампред ПСР подчеркнул, что Турция накопила богатый опыт проведения выборов.

"Разумеется, взгляды могут различаться. Но есть ценности, такие как Родина, народ, наш флаг и наша вера, которые связывают нас друг с другом. Уверен, что все будет складываться наилучшим образом для нашей страны", - добавил Б.Йылдырым.

Напомним, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планируется голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.

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Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: “Seçici fəallığı yüksəkdir, səs vermək üçün yarım saat gözlədim”

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