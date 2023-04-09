Bild: Зеленский может приехать в Германию

Владимир Зеленский может посетить Германию в мае впервые с начала конфликта в Украине.

Владимир Зеленский может посетить Германию в мае впервые с начала конфликта в Украине.

Как передает Report, по информации газеты Bild am Sonntag, ожидается, что президенту Украины вручат Международную премию им. Карла Великого в Аахене, куда он приедет лично.

Источники издания сообщают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц произнесет торжественную речь на церемонии. При этом газета не исключает, что из-за положения на фронте Зеленский будет участвовать в церемонии по видеосвязи.

Премия Карла Великого должна была быть вручена 18 мая, но поскольку Шольц направляется на саммит G-7 в Японию, церемония награждения будет перенесена на выходные, пишет Bild.

"Хотя наша страна сейчас является вторым по величине поставщиком вооружений после США, отношения между правительствами в Берлине и Киеве как минимум непростые. Встреча в Ахене между Шольцем и Зеленским может открыть новую главу дружбы", - говорится в статье.

Зеленский с начала конфликта в Украине уже посетил США, Францию и Польшу.