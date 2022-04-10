​​​​​​​Bild: Украина хочет приобрести 35 БМП Marder у германского концерна

Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall.

Украина намерена приобрести 35 БМП Marder у германского оборонного концерна Rheinmetall.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild am Sonntag без указания источника.

Предполагается, что в случае заключения контракта техника будет поставлена до конца года.

До этого в Киеве хотели получить БМП напрямую от Минобороны ФРГ, но в Берлине заявили, что не имеют свободной техники на своем балансе - все машины в настоящее время необходимы в рамках обязательств в НАТО.

Германское военное ведомство ранее неоднократно утверждало, что вряд ли может еще что-то предоставить Киеву из своих резервов. Но это не мешает Украине закупать новое вооружение на выделенные Евросоюзом деньги.