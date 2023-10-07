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Билал Билиджи: Резолюцию Европарламента не следует воспринимать всерьез

Билал Билиджи: Резолюцию Европарламента не следует воспринимать всерьез Резолюцию Европарламента, выражающую предвзятое отношение к Азербайджану и Турции, не следует воспринимать всерьез.
В регионе
7 октября 2023 г. 09:22
Билал Билиджи: Резолюцию Европарламента не следует воспринимать всерьез

Резолюцию Европарламента, выражающую предвзятое отношение к Азербайджану и Турции, не следует воспринимать всерьез.

Об этом анкарскому бюро Report сказал депутат парламента Турции Билал Билиджи.

Билиджи напомнил о принятых в 1993 году четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, осуждающих оккупацию Арменией Карабахского региона Азербайджана. По его словам, международное сообщество таким образом признало, что именно Армения оккупировала территории Азербайджана.

Он также осудил обвинения в адрес Турции, которая пытается нормализовать отношения с Арменией и внести вклад в мирный процесс между Баку и Ереваном.

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Версия на азербайджанском языке TBMM üzvü: “Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə qətnaməsi ciddi qəbul olunmamalıdır”

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