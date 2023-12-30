Бидзина Иванишвили возвращается в политику

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в ходе съезда выбрала почетным председателем основателя этой политической силы, экс-премьера, миллиардера Бидзину Иванишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в ходе съезда выбрала почетным председателем основателя этой политической силы, экс-премьера, миллиардера Бидзину Иванишвили.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Таким образом завершивший в начале 2021 года свою политическую деятельность Иванишвили вновь возвращается в политику.

"Ровно три года назад я известил общество о своем решении о дистанцировании от активных политических процессов. А сейчас, спустя три года по своей же инициативе возвращаюсь к политической жизни в статусе почетного председателя партии", - сказал Иванишвили на съезде партии.