 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бидзина Иванишвили помещен в одну из клиник в Германии

    В последние дни распространились слухи о его тяжелой болезни

    Тбилиси. 20 июня. REPORT.AZ/ Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили находится в Германии, где проходит лечение в одной из клиник на окраине Мюнхена с диагнозом "ишемический шок". 

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе со ссылкой на свои источники.

    По ее словам, Иванишвили в течение ближайших месяцев будет полностью изолирован, поскольку "любая эмоция - положительная и негативная, может вызвать широкий инсульт".

    Напомним, что в последние дни распространились слухи о тяжелой болезни Бидзины Иванишвили. Об этом со ссылкой на свои источники заявил гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi