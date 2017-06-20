Бидзина Иванишвили помещен в одну из клиник в Германии

Тбилиси. 20 июня. REPORT.AZ/ Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили находится в Германии, где проходит лечение в одной из клиник на окраине Мюнхена с диагнозом "ишемический шок".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила главный редактор газеты "Хроника+" Элисо Киладзе со ссылкой на свои источники.

По ее словам, Иванишвили в течение ближайших месяцев будет полностью изолирован, поскольку "любая эмоция - положительная и негативная, может вызвать широкий инсульт".

Напомним, что в последние дни распространились слухи о тяжелой болезни Бидзины Иванишвили. Об этом со ссылкой на свои источники заявил гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.