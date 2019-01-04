Бидзина Иванишвили объявил правящей команде выговор за отзыв связанного с марихуаной законопроекта

Тбилиси. 4 января. REPORT.AZ/ Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выразил недовольство отзывом из парламента законопроекта о культивации марихуаны для экспорта.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространили местные СМИ со ссылкой на источник.

Согласно информации, выразив недовольство на вчерашней встрече в штабе правящей партии, Б.Иванишвили объявил выговор правящей команде.

По словам председателя партии, законопроект дорабатывался более двух лет, и отзыв документа из парламента привел к потере Грузией крупной суммы денег.

Он отметил, что правящая партия должна была проявить еще большую ответственность для правильного доведения вопроса до внимания общественности.

Отметим, что правительство Грузии отозвало в ноябре прошлого года из парламента законопроект, предусматривающий выращивание марихуаны в медицинских и косметических целях.

Это произошло после первого тура проведенных в стране 28 октября прошлого года президентских выборов. Документ вызвал серьезное недовольство различных религиозных общин и большей части общественности.