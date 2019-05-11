Премьер-министр: Безвизовый режим между Грузией и ЕС не будет приостановлен

"Нет никаких оснований для приостановления безвизового режима между Грузией и Европейским Союзом".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, распространенная об этом информация не соответствует действительности: "Либерализация визового режима, соглашение об ассоциации с Евросоюзом не является чьей-либо личной заслугой. Это достижение правительства Грузии".

По словам М.Бахтадзе, каждый гражданин Грузии в процессе использования визового режима, должен нести ответственность: "Еще раз хочу заверить в том, что нет никаких основания для разговоров о якобы приостановлении либерализации визового режима для Грузии".

Отметим, что безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта 2017 года. Поскольку граждане Грузии часто начали нарушать правила безвизового режима, периодически распространяется информация об отмене этого режима.