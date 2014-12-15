Безработица в Турции достигла максимального за 4 года уровня

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Безработица в Турции достигла в сентябре максимального уровня с февраля 2011 года - 10,5%. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в информации турецкого агентства по статистике.

Число безработных увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 120 тысяч и впервые за 4 года превысило 3 миллиона. Уровень безработицы у мужчин составил 9,1%, женщин - 13,6%, молодежи - 19,1%.

Темпы экономического роста в Турции снизились в третьем квартале до минимального за последние годы уровня - 1,7% по сравнению с 4,2% в тот же период прошлого года.

22,1% трудоспособного населения Турции работает в аграрном секторе, 20% - в промышленном секторе, 7,5% - в строительстве и 50,5% - в сфере услуг.