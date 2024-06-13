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СМИ: Безопасность Никола Пашиняна продолжают усиливать

СМИ: Безопасность Никола Пашиняна продолжают усиливать Хотя власти пытаются создать своим поведением и заявлениями фон, будто движение, возглавляемое Багратом Србазаном, затухает, они продолжают усиливать безопасность премьера Никола Пашиняна.
В регионе
13 июня 2024 г. 10:35
СМИ: Безопасность Никола Пашиняна продолжают усиливать

Хотя власти пытаются создать своим поведением и заявлениями фон, будто движение, возглавляемое Багратом Србазаном, затухает, они продолжают усиливать безопасность премьера Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает армянская газета "Грапарак".

Издание сообщает, что аппарат премьер-министра обзавелся новой системой видеозаписи, которая должна быть установлена внутри здания.

Сообщается, что на эту систему из госбюджета было выделено 6 млн 366 тыс. драмов.

Исходя из технической характеристики , система записывает не только изображение, но и звук.

"Похоже, что это устройство больше предназначено для наблюдения за госслужащими, чем для предотвращения проникновения посторонних, учитывая, что устройство предназначено для внутреннего использования", - пишется в газете.

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Версия на английском языке Armenia boosts security measures for prime minister amid ongoing protests
Версия на азербайджанском языке KİV: Nikol Paşinyanın təhlükəsizlik sistemi gücləndirilir

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