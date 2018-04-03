Безопасность Эрдогана, Путина и Роухани в Анкаре будут обеспечивать 4 тысячи полицейских

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ На встрече по сирийскому вопросу в Анкаре безопасность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Роухани будут обеспечивать 4 тысячи сотрудников полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, для обеспечения безопасности президентов России и Ирана усилены охранные мероприятия в аэропорту Эсенбога.

Сообщается, что предприняты обширные меры безопасности в гостиницах, где остановятся Владимир Путин и Хасан Роухани. Занимаемые ими этажи полностью перекрыты, упреждающие мероприятия охватят выходящие к отелю улицы и проспекты, а также всю территорию в окрестности.