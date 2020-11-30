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Бесплатная вакцинация от COVID-19 в Турции начнется в декабре

Бесплатная вакцинация от COVID-19 в Турции начнется в декабре Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что со следующего месяца начнется бесплатная вакцинация населения республики от коронавируса нового типа.
В регионе
30 ноября 2020 г. 21:50
Бесплатная вакцинация от COVID-19 в Турции начнется в декабре
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что со следующего месяца начнется бесплатная вакцинация населения республики от коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом он сказал во время выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"Турция начнет вакцинацию от COVID-19 в следующем месяце, мы заключили соглашение на поставку 50 млн доз на первом этапе. Нашим людям вакцина от коронавируса будет предоставлена бесплатно", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, вакцинация начнется с работников медицинской сферы.

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