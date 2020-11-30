Бесплатная вакцинация от COVID-19 в Турции начнется в декабре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что со следующего месяца начнется бесплатная вакцинация населения республики от коронавируса нового типа.
Как передает Report, об этом он сказал во время выступления в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
"Турция начнет вакцинацию от COVID-19 в следующем месяце, мы заключили соглашение на поставку 50 млн доз на первом этапе. Нашим людям вакцина от коронавируса будет предоставлена бесплатно", - подчеркнул Эрдоган. По его словам, вакцинация начнется с работников медицинской сферы.