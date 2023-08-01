Беспилотник снова атаковал бизнес-центр "Москва-Сити"

На бизнес-центр "Москва-Сити" столицы России была совершена атака беспилотника.

На бизнес-центр "Москва-Сити" столицы России была совершена атака беспилотника.

Как сообщает Report, об этом сообщает ТАСС.

В то же время мэр столицы Сергей Собянин подтвердил эту информацию: "Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа".

Пострадавших после попадания беспилотника в башню в IQ-квартале в "Москве-Сити", предварительно, нет, сообщили экстренные службы.

Напомним, что 30 июля на "Москва-Сити" была совершена атака беспилотника. В результате инцидента пострадал один человек.