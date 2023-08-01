О нас

Беспилотник снова атаковал бизнес-центр "Москва-Сити"

Беспилотник снова атаковал бизнес-центр "Москва-Сити" На бизнес-центр "Москва-Сити" столицы России была совершена атака беспилотника.
В регионе
1 августа 2023 г. 04:56
Беспилотник снова атаковал бизнес-центр Москва-Сити

На бизнес-центр "Москва-Сити" столицы России была совершена атака беспилотника.

Как сообщает Report, об этом сообщает ТАСС.

В то же время мэр столицы Сергей Собянин подтвердил эту информацию: "Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17 этажа".

Пострадавших после попадания беспилотника в башню в IQ-квартале в "Москве-Сити", предварительно, нет, сообщили экстренные службы.

Напомним, что 30 июля на "Москва-Сити" была совершена атака беспилотника. В результате инцидента пострадал один человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоMoskvada eyni əraziyə növbəti dəfə dron hücumu olub

Экслюзивные новости

В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi