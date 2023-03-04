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СМИ: Иранские дроны представляют "прямую угрозу" для Марокко

СМИ: Иранские дроны представляют "прямую угрозу" для Марокко Марокко, которая предупреждает о военных связях между Алжиром и Ираном и их последствиях для Северной Африки и Сахеля, больше не одиноко.
В регионе
4 марта 2023 г. 22:08
СМИ: Иранские дроны представляют прямую угрозу для Марокко

Марокко, которая предупреждает о военных связях между Алжиром и Ираном и их последствиях для Северной Африки и Сахеля, больше не одиноко.

Как передает Report со ссылкой на испанский сайт Atalayar, американский обозреватель Ллевеллин Кинг предупредил в газете Boston Herald о "прямой угрозе" для Марокко, которую представляют иранские беспилотники, поставляемые Фронту POLISARIO через Алжир. В конце прошлого года Рабат обвинил Тегеран в отправке беспилотников сахарской сепаратистской группировке, которая, по словам министра иностранных дел Марокко Нассера Буриты, дестабилизирует "Северную и Западную Африку".

В связи с этим Королевство также осудило влияние "Хезбаллах" в регионе. "Марокканские дипломаты поднимают этот вопрос перед западными правительствами", - отмечает американский аналитик.

Кинг также утверждает, что "у Марокко есть основания для беспокойства", поскольку дроны могут нанести значительный материальный ущерб туристическим курортам, а также военным объектам, сетям и электростанциям, как это произошло в Саудовской Аравии с дронами, также иранскими, запущенными хуситами из Йемена.

Он напоминает, что тегеран режим перешел от создания простых беспилотников, эффективных только для наблюдения, к разработке поколений все более сложных больших и малых беспилотников.

В своей статье Кинг упоминает Илана Бермана, вице-президента Совета по внешней политике США. По словам Бермана, единственной эффективной системой защиты от дронов является израильский "Железный купол", построенный с использованием израильских технологий и финансируемый США. Американский эксперт пишет, что Марокко может запросить такую ​​систему для противодействия угрозам со стороны Ирана теперь, когда уже нормализовались отношения с Израилем.

Эта ситуация очень хорошо отражает стратегию Исламской Республики Иран, направленную на усиление влияния и дестабилизацию региона. С этой целью Тегеран вкладывает значительные средства в финансирование вооруженных формирований, а также в разработку вооружений, которые впоследствии будут поставляться за границу. Здесь также стоит упомянуть актуальный и опасный союз между Россией и Ираном и поставку иранских беспилотников российской армии для использования в войне в Украине.

Вопрос об иранских беспилотниках в Северной Африке был поднят в Европейском парламенте депутатом от Европейской народной партии Антонио Лопеса-Истуриса Уайта, который спросил у Верховного представителя по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, какой информацией располагает Брюссель о предполагаемых поставках иранских дронов POLISARIO.

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Версия на азербайджанском языке İranın POLISARIO-ya tədarük etdiyi dronlar Mərakeş üçün “birbaşa təhdid” yaradır

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